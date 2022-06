Mars-Sonde erhält nach 19 Jahren Software-Update

Rundumerneuert

„Indem die neue Software Daten verwirft, die wir nicht benötigen, können wir MARSIS fünfmal so lange einschalten und bei jedem Durchgang ein viel größeres Gebiet erkunden.“ Das Upgrade der MARSIS-Radarsoftware an Bord zeige, „dass es möglich ist, eine ganze Mission zu erneuern“, so Cicchetti in einer Erklärung gegenüber „The Register“. Colin Wilson, ein an der Mission beteiligter Wissenschaftler, pflichtete ihm bei: Es sei, „als hätte man ein brandneues Instrument an Bord... fast 20 Jahre nach dem Start“.