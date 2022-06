Rapid: „Schon super Spirit“ ++ Frauen-Team kommt

Dann gab’s auf dem Weg nach Bad Tatzmannsdorf in Lackenbach den ersten Test gegen Ostligist Neusiedl - nach Rückstand einen 3:1-Sieg samt Debüts der Neuen Pejic, Greil, Bajic und Sollbauer. Heimkehrer Burgstaller? Kam wie Kerschbaum (Knöchel) und Kühn (nach Corona) nicht zum Einsatz. „Burgi macht noch nicht das volle Programm mit, ist aber natürlich im Trainingslager dabei“, hieß es von Klubseite. Für Feldhofer war der Test „ganz gut, zweite Hälfte hatten wir mehr Durchschlagskraft“. Zum Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf meinte er: „Wir wollen die Neuen integrieren und ein System, in dem wir uns wohlfühlen und erfolgreich sind.“ Apropos wohlfühlen: Wie geht’s ihm nach Corona? „Ich musste zwei Tage im Bett sein, hatte aber keine schweren Symptome“, so „Ferdl“, der sich rasch freitesten konnte.