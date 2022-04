Immer mehr Kurzparkzonen im Wiener Umland

Dort darf maximal zwei Stunden geparkt werden, ausgenommen sind Anrainer. Mit diesen Maßnahmen sollen Wien-Pendler vertrieben werden, die mit dem Auto nach Gerasdorf kommen, um von dort mit Bus oder Bahn weiter nach Wien zu fahren. Mit 1. Mai ziehen noch weitere angrenzende Stadtgemeinden nach. So führen auch Purkersdorf und Langenzersdorf solche Kurzparkzonen ein. In Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge gibt es dieses Zonensystem bereits seit März.