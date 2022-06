Keine Matches für Serena Williams vor Wimbledon

Die Tunesierin Ons Jabeur als Spiel-Partnerin der 23-fachen Grand-Slam-Gewinnerin habe eine Verletzung am rechten Knie, teilten die Veranstalter des WTA-Turniers in Eastbourne am Donnerstag mit. Williams/Jabeur werden damit nicht zum Halbfinale gegen Aleksandra Krunic aus Serbien und die Polin Magda Linette antreten.