Start-up will zu viel gezahlte Steuern zurückholen

Noch bis zum 30. Juni können Arbeitnehmer in Österreich via FinanzOnline ihren Jahressteuerausgleich durchführen und ihre Arbeitnehmerveranlagung beantragen. Doch viele schrecken davor zurück - aus „Angst, etwas falsch zu machen“, wie Taxefy weiß. Das Wiener Start-up bietet daher mit seiner gleichnamigen App eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und verspricht Nutzern - gegen Gebühr - eine durchschnittliche Steuerrückerstattung in Höhe von 748 Euro.