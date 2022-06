Klagenfurter attackierte und würgte seine Frau

Es war 22 Uhr, als sich die schrecklichen Szenen auf der Terrasse des Hauses der Frau in Schiefling abspielten: Die 59-Jährige und ihr 54-jähriger Mann hatten sich gestritten. Plötzlich ging er auf sie los: Der Klagenfurter gab seiner Frau einen Stoß, sie fiel gegen den Terrassentisch und landete am Boden. Damit nicht genug, würgte er sie dann noch. Danach ergriff er in seinem Auto die Flucht.