Surf-Weltrekordler „ist mehr Fisch als Mensch“

Ein Freund von ihm ist Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Sebastian besuchte die „Reds“ 2019 in der Vorbereitung in Evian, hielt einen Vortrag über seinen Sport und zeigte den sehr interessierten Fußball-Profis Atem- und Entspannungstechniken. Als vor wenigen Wochen der Weltrekord von Steudtner offiziell verkündet wurde, schickte Klopp über den You-Tube-Kanal „This is Anfield“ eine emotionale Gratulationsbotschaft an Steudtner. Launiger Schlusssatz: „You will never surf alone.“