Queen ohne Gehstock und gut gelaunt bei Audienz

Zuletzt war die Sorge um die Queen groß: Immer wieder sagte die 96-Jährige in den vergangenen Monaten öffentliche Termine ab, erschien zuletzt stets mit Gehstock zu Audienzen oder auch bei ihrer Geburtstagsparade in London am Balkon des Buckingham-Palasts. Doch nun die Überraschung: Als die Königin am Montagnachmittag Justin Welby auf Schloss Windsor begrüßte, musste sie dabei ihren Stock nicht zur Hilfe nehmen.