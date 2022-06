Hurkacz gewinnt Halle-Finale gegen Medwedew

Die Sieger der je zwei auf Rasen gespielten ATP- und WTA-Tennisturniere dieser Woche heißen in Halle Hubert Hurkacz aus Polen, in London/Queen‘s Matteo Berrettini aus Italien sowie in Berlin Ons Jabeur aus Tunesien und in Birmingham Beatriz Haddad Maia aus Brasilien. Der 25-jährige Hurkacz besiegte im Finale den russischen Weltranglisten-Ersten Daniil Medwedew überraschend klar mit 6:1, 6:4 und krönte damit eine beeindruckende Woche.