Hinteregger: „Beende meine Karriere bei Frankfurt“

Großer Andrang beim „Hinti-Cup“ in Sirnitz. Insgesamt 84 Hobby-Teams, darunter auch 30 aus Deutschland, kicken noch bis Sonntag im Gurktal. Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern reiste mit dem Helikopter an, ja sogar die BILD-Zeitung entsandte extra einen Redakteur in den 277-Seelen-Ort. Dieser wurde von Einheimischen (!) aber prompt bei seinem ersten Abendessen aus dem Gasthof geworfen. . .