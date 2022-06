Rechtsextrem? Hinteregger gibt Statement ab

Worum geht‘s? Hinteregger veranstaltet von 16. bis 19. Juni den sogenannten „Hinti-Cup“, ein Turnier für Hobby-Kicker, bei dem er teils selbst die Packler schnüren wird. Damit wolle er seine „Wertschätzung zeigen“ und sich bei Gönnern, Fans und Unterstützern aus seiner Heimatregion in Kärnten bedanken. Location: das Schloss Albeck im Gurktal. Dieses steht im Besitz der Familie Sickl. Sohn Heinrich fungiert als Mitorganisator des „Hinti-Cups“. Und das brachte Hinteregger selbst jetzt in die Bredouille. Genannter Sickl saß einst für die steirische FPÖ im Grazer Gemeinderat und soll in seiner Jugend eine Nähe zur Neonazi-Szene gepflegt haben. Auch als Spender an die Identitären soll der Mann schon in Erscheinung getreten sein. Gegenüber der „Bild“ räumt Sickl selbst jetzt allerdings ein: „Ich bin persönlich nirgends mehr politisch aktiv. Ich führe den Familienbetrieb und habe mich von allen anderen Dingen zurückgezogen.“ Macht Hinteregger also bewusst Geschäfte mit einem (ehemaligen) Rechtsextremen? Er selbst hält die Vorwürfe für absurd.