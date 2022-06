Der Balkan und die EU - ein gordischer Knoten

Schallenbergs Zwei-Fronten-Strategie

Außenminister Schallenberg befürchtet ein solches Wegschwimmen des Balkans, wenn dieser weiterhin im Warteraum der EU vergessen wird. Dazu hat er eine Zwei-Fronten-Strategie entwickelt: am Balkan auf Reformen drängen („Der Weg in die EU kann keine Einbahn sein“) und andererseits die EU von neuen Formen, nämlich einer Teil-Mitgliedschaft, überzeugen. Das heißt: Wenn im Laufe von Beitrittsverhandlungen in bestimmten Bereichen hinreichend EU-Reife erreicht ist, soll man gleich in die Praxis übergehen, ohne auf die Vollmitgliedschaft zu warten.