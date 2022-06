Wäre ein EU-Beitritt der Ukraine gerechtfertigt?

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Premier Mario Draghi haben sich bei ihrem Besuch in Kiew am Donnerstag erstmals für den „sofortigen EU-Beitrittskandidaten-Status“ für die Ukraine ausgesprochen. Österreich will dem EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine allerdings nur unter Bedingungen zustimmen. Wie steht die „Krone“-Community zu einem EU-Beitritt der Ukraine? Wir sind auf Ihre Meinung in den Kommentaren gespannt!