Breite Phalanx für Schutz des Haiminger „Forchet“

Die neue Bürgermeisterin Michaela Ofner versprach in ihrem Wahlkampf, dass sie alles unternehmen werde, um den Schutzstatus nun endlich zu realisieren. Das Forchet in den Gemeinden Roppen und Sautens ist bereits seit 2009 Naturschutzgebiet. Anläufe hatte es auch in Haiming gegeben, die allerdings versandeten. „Wenn die Mehrzahl der Bürger nicht wollte, dass das Forchet geschützt wird, hätten sie mich wohl nicht gewählt“, leitet Ofner den Willen der Haiminger ab. Eine Frau, ein Wort. Dem ersten Schritt, einen Ausschuss mit dem Vorhaben zu beauftragen, folgte kürzlich der wohl entscheidende zweite: Erstmals bekennen sich alle sechs Gruppierungen im Gemeinderat zum Schutz des Talwaldes und alle Listenersten dokumentierten dies auch in Form eines Grundsatzbeschlusses.