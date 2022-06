Zecken und Grippe: Warum Steirer impfmüde sind

Ob der hohen Zahl befürchten nun viele, dass es auch zu mehr FSME-Erkrankungen kommen könnte – der kleine Sauger überträgt diese Krankheit genauso wie Borreliose. Denn schon in den vergangenen beiden Jahren gab es mehr FSME-Fälle: Rekordverdächtige 250 waren es 2020 in Österreich, im Vorjahr waren es fast genau halb so viele. „Davor waren es aber meist unter 100 Fälle“, ordnet Apothekerkammer-Präsident Gerhard Kobinger die Zahl ein.