Ex-Starfußballer will jetzt Bürgermeister werden

Als Spitzenkandidat der sozialdemokratischen Partei (PD) eroberte der 48-jährige Tommasi 40 Prozent der Stimmen bei der Bürgermeisterwahl in der 260.000 Einwohner-Stadt am Sonntag und schaffte es auf Platz eins unter den Kandidaten. Er zieht damit in die in zwei Woche geplante Stichwahl gegen Amtsinhaber Federico Sboarina, der von den Mitte-rechts-Kräften unterstützt wird und sich beim ersten Wahlgang am Sonntag mit 32 Prozent der Stimmen begnügen musste.