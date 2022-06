Hinteregger zum Rapport bei Peter Schöttel gebeten

Man stehe als größter Sportfachverband des Landes für Vielfalt, Toleranz und Integration in allen Bereichen der Gesellschaft. Jeder Nationalspieler müsse sich seiner Vorbildwirkung und Verantwortung bewusst sein, hieß es weiter. „Diese endet nicht an der Outlinie, sondern betrifft auch private und geschäftliche Entscheidungen.“ Österreichs Fußballbund hatte am Rande der aktuell gespielten Nations League Negativschlagzeilen um seinen Teamspieler Hinteregger behandeln müssen. Dieser fehlt dem Team zwar aktuell verletzt, war am Donnerstag aber in Erklärungsnot geraten, nachdem seine Geschäftsbeziehung zum umstrittenen Lokalpolitiker Heinrich Sickl (FPÖ) medial publik geworden war.