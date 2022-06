Oststeirer (42) tot in Fischteich aufgefunden

Was genau an einem privaten Fischteich in Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) am Freitagvormittag passiert ist, soll nun eine Obduktion klären. Gegen 12.30 Uhr fand ein Passant am Rand des Teichs einen leblosen Mann im Wasser. Er zog ihn heraus und setzte sofort die Rettungskette in Gang.