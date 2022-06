Planänderung: Chaos-Wanderung statt Trip zum See

Fakt ist, dass die „Klassenfahrt 7 - Kleinwalsertal 2022“ am Freitag - laut Plan - zu Ende gehen soll. Bis 10 Uhr sollen die Schüler aus den Unterkünften ausgecheckt haben, danach ist noch ein Ausflug „Rund um Riezlern“ geplant, ehe die Abfahrt für 14 Uhr vorgesehen ist. Ankunft in Maxdorf: 18 Uhr. Dass es im Anschluss am Lise-Meitner-Gymnasium noch Gesprächsbedarf geben wird, ist klar. So kündigte etwa eine Sprecherin des Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) - die in Rheinland-Pfalz als Schulaufsicht fungiert - an, nach Rückkehr mit den Lehrern und Lehrerinnen sprechen zu wollen, „um die Situation aufzuarbeiten“. Die ADD gehe allerdings davon aus, dass die Lehrkräfte nach bestem Wissen gehandelt hätten.