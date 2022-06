Heiß! Liverpool-Star Salah zeigt seinen Super-Body

Lässig auf der Reling hockend, die Muckis perfekt in Szene gesetzt, das blitzblaue Meer als malerische Hintergrund-Kulisse - fertig ist der perfekte Social-Media-Schnappschuss powered by Mo Salah. Der Liverpool-Striker urlaubt in seiner Heimat Ägypten (und verdaut womöglich noch die Champions-League-Finalniederlage gegen Real Madrid) und lässt sich‘s sichtlich gutgehen.