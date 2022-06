IOC-Präsident Bach: „Dann sind wir verloren“

„Wir brauchen den Respekt der Regierungen für unsere Rolle“, sagte Bach und verwies auf die aktuellen Vorgänge in der Tennis-Welt: „Schauen Sie sich unsere Freunde vom Tennis an: in Paris können russische Spieler als neutrale Athleten spielen, in London, in Wimbledon, sagt die Regierung nein, und wenn wir das zulassen, wenn wir dem nachgeben, dann sind wir verloren.“