Fuß betäubt! Nadal behandelt seine Problem-Zone

Bei dem in gut drei Wochen beginnenden Turnier in Wimbledon will Nadal das Prozedere von Paris auf keinen Fall wiederholen. Seine Teilnahme am Rasen-Klassiker ist daher weiterhin fraglich. Nach der Behandlung in Barcelona flog Nadal den Angaben zufolge sofort nach Hause. In Manacor auf Mallorca wolle er sich zunächst drei oder vier Tage von den Strapazen erholen.