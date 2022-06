Mbappe: Ein Ausnahmekönner, der Real Madrid absagt

Einen großen Schritt näher könnte er ihr im Winter mit einem weiteren WM-Titel kommen - ausgerechnet in Katar. In der Nations League, in der sie am Freitag gegen das ÖFB-Team antreten, sind die Franzosen Titelverteidiger. Wegen einer leichten Knieprellung pausierte Mbappe zwar wie sein Stürmer-Kollege Karim Benzema am Montag beim 1:1 in Kroatien. In Wien sollen die beiden Superstars aber wieder zur Verfügung stehen.