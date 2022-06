Nur ein Kandidat zum Hearing eingeladen

Das uniöffentliche Hearing findet am 14. Juni statt. Im Anschluss an das Hearing übermittelt die Findungskommission einen Vorschlag für die Wahl an den Senat der TU Graz, der dann wiederum einen Wahl-Vorschlag an den Universitätsrat übermittelt. Die Wahl durch den Universitätsrat ist für dessen Sitzung am 7. Juli vorgesehen.