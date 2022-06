Spürnasen und ihre Führer wieder im Übungseinsatz

Schon viele Menschenleben haben die topausgebildeten Vierbeiner der steirischen Rettungshundebrigade gerettet. Um für die herausfordernden Einsätze den richtigen Riecher zu haben und fit zu bleiben, müssen sie regelmäßig mit ihren Führern trainieren. In Zeiten von Corona war aber genau das nicht immer so einfach. Die Pandemie hat die harten Trainings zwischenzeitlich beinahe gänzlich zum Erliegen gebracht. Oft konnte nur in kleinen Teams oder einzeln geübt werden.