Biker krachte frontal gegen Auto: schwer verletzt

Wie gefährlich überholen an übersichtlichen Stellen ist, musste am Samstagvormittag ein Motorradfahrer (63) bei St. Lorenzen im Mürztal schmerzlich erfahren: Er krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto und zog sich dabei schwere Verletzungen zu - Hubschraubereinsatz! Die Autolenkerin und ihre Tochter kamen zum Glück mit leichten Verletzungen davon.