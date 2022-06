Öffi-Ärger auf dem Weg zum Klimaschutz-Event

In Absdorf im Bezirk Tulln wird Klimaschutz großgeschrieben. Nicht zuletzt deshalb ist die Gemeinde 2019 dem europäischen Energieprogramm „e5“ beigetreten. Weil man zuletzt gleich drei „e“ bekommen hat, wurde man zur Verleihung des European-Energy-Award am 11. Juli in Kufstein geladen.