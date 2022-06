Verwirrspiel um ÖVP-Senioren geht munter weiter

Das Verwirrspiel um die „zwei Seelen“ des Seniorenbunds von LH außer Dienst Josef Pühringer geht munter weiter, indirekt angefacht von den eigenen Parteianwälten der OÖVP. Denn in einer immer noch anhängigen Datenschutzcausa argumentieren diese, der Seniorenbund habe auch für Infotätigkeit an Nichtmitglieder (also Vereinsarbeit) Adressen aus der Wählerevidenz nutzen dürfen, weil er ja eine Teilorganisation der ÖVP sei. Die SPÖ fordert ein Ende des Verwirrspiels und die Rückzahlung von 1,9 Corona-Hilfsmillionen.