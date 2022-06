Deutschland: Online-Händlern droht Verkaufsverbot

Aus Angst vor drohenden Verkaufsverboten in Deutschland werden sich ausländische Online-Händler etwa aus China oder den USA erstmals in großer Zahl an den Kosten für Entsorgung und Recycling ihrer Verpackungen beteiligen. Vor der ab 1. Juli geltenden Verschärfung des Verpackungsgesetzes melden sich Tag für Tag an die 3500 Unternehmen im Verpackungsregister an, wie dessen Vorständin Gunda Rachut am Donnerstag berichtete. „Ich glaube, dass die Kurve in den nächsten vier Wochen noch einmal deutlich nach oben geht.“