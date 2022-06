Kroatien-Teamchef Dalic will Sieg gegen Österreich

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat zum Nations-League-Auftakt am Freitag (20.45 Uhr/LIVE im sportkrone.at-TICKER) keine Gastgeber-Geschenke zu erwarten. Kroatiens Teamchef Zlatko Dalic betonte, man wolle beginnend mit dem Match in Osijek in allen der vier bevorstehenden Partien so gut wie möglich abschneiden. „Wir möchten gut und wettbewerbsfähig sein. Wir werden in den nächsten Matches zwar alle einberufenen Spieler einsetzen, doch die Ergebnisse sind wichtig.“