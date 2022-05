Verzichten Sie heuer auf Urlaub im Hotel?

Die derzeit hohen Energiekosten machen sich nicht nur in unseren Heimen spürbar, auch die Hotelbranche muss die steigenden Heizkosten in die Preise mit einberechnen. Für einen schönen Urlaub an Österreichs Seen oder im Ausland muss man heuer noch etwas tiefer in die Geldtasche greifen. Das regt zum Nachdenken an, doch zu Hause einen angenehmen Sommer zu genießen. Was denken Sie darüber? Verzichten Sie heuer auf einen Urlaub im Hotel? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!