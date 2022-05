Streetfood vom Allerfeinsten

Streetfood ist modern, beliebt bei Klein und Groß, Streetfood garantiert fantasievolle und trotzdem schnelle Gerichte aus frischen Zutaten, die sich perfekt im Freien genießen lassen. Von einem Stand zum anderen schlendern, eine Vielfalt an verschiedenen Leckereien probieren und neue Kreationen kennenlernen – das macht Laune! So auch von 3. (Freitag) bis 5. Juni (Sonntag) am Grazer Karmeliterplatz, wo die „Street Food Market Austria“-Tour Station macht – am Freitag (3. 6.) von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag (5. 6.) von 11 bis 18 Uhr.