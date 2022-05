Kennen Sie Ihre persönliche „innere Uhr“?

Manche Speisen stören die Leidenschaft

In der Nacht stellt die innere Uhr auf „Regeneration und Reparatur“. Diese Prozesse werden durch aufwändige Verdauungsprozesse gestört. Also auch Nachtmenschen, die lange aktiv sind, sollten abends auf leichtere Mahlzeiten setzen, Zucker und Fett reduzieren, v. a. wenn sie abnehmen wollen. Übrigens beeinträchtigt „schweres Essen“ auch die Leidenschaft: So führt eine hohe Salzzufuhr z. B. zu Wassereinlagerungen, man fühlt sich „aufgeschwemmt“. Hülsenfrüchte können Blähungen und Völlegefühl auslösen, Transfettsäuren aus Pommes und Co. schränken die Durchblutung ein und stehen in Verdacht, die Erektions- sowie Orgasmusfähigkeit zu beeinträchtigen. Weniger Kalorien und zudem luststeigernden Effekt haben hingegen Spargel, Erdbeeren, Austern, Sellerie. Hier spielt das Spurenelement Zink eine Rolle. Auch Gewürze wie Cayennepfeffer, Chili und Ingwer heizen ordentlich ein.