So zufrieden sind Salzburger mit ihrem Liebesleben

Zwar ist der Salzburger Lieblingsplatz - wie auch Österreichweit - für Sex noch immer das Bett, trotzdem geben sich die Befragten der Studie experimentierfreudig. 71 Prozent machen es gerne in der Dusche oder in der Badewanne, 46 Prozent in in der freien Natur und 43 Prozent in der Küche. Besonders beliebt bei den Salzburgern ist ein Stelldichein am Strand/ im Meer oder im See. Hier sind 36 Prozent der Salzburger nicht abgeneigt. Österreichweit teilen diese Vorliebe nur 28 Prozent.