Radfahrerin schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Gegen 10.30 Uhr war die 64-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit ihrem E-Bike in Gleiming auf dem Ennstal Radweg in Fahrtrichtung Schladming unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 11,0 kamen ihr zwei nebeneinander fahrende unbekannte Radfahrer entgegen. In der Folge musste die 64-Jährige auf das Bankett ausweichen. Als sie wieder auf den asphaltierten Radweg auffahren wollte, kam sie zu Sturz und prallte gegen eine Leitplanke. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Ein unbeteiligter Fahrzeuglenker verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte ins Krankenhaus nach Schladming eingeliefert.