Paris: Swiatek startet mit 29. Sieg in Folge

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist am Montag in Paris mit einem überzeugenden 6:2-6:0-Sieg gegen die Ukrainerin Lesia Zurenka in die Tennis-French-Open gestartet. Es war der 29. Match-Erfolg der 20-Jährigen in Folge, ihre fünf zuletzt bestrittenen Turniere hat Swiatek gewonnen. Diesen Lauf möchte sie nun auf Grand-Slam-Ebene fortsetzen, 2020 hatte sie in Roland Garros schon triumphiert. Mit Naomi Osaka ist eine andere großer Spielerin diesmal schon ausgeschieden.