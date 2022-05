Affenpocken: Sorge um sexuelle Gesundheit

Die ungewöhnlichen Ausbrüche der Affenpocken in Europa bereiten Sorgen: Britische Mediziner befürchten bereits mögliche Folgen für die ärztliche Versorgung von Geschlechtskrankheiten sowie Kinderwunschbehandlungen. Ärzte und Pfleger, die mit Infizierten in Kontakt kommen, müssten sich isolieren, erklärte Claire Dewsnap, Chefin des Fachverbands British Association for Sexual Health and HIV, am Samstag. Somit sei es schwierig, gleichzeitig gute Dienste für die sexuelle Gesundheit zu leisten und das Virus zu bewältigen.