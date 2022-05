Erster Fall von Affenpocken in Deutschland

Bei einem Patienten in Deutschland ist erstmals das Affenpockenvirus zweifelsfrei nachgewiesen worden. Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr habe das Virus festgestellt, teilte der Sanitätsdienst der Bundeswehr mit. Der Patient habe die für die Infektion charakteristischen Hautveränderungen gehabt. Seit Anfang Mai gibt es in mehreren europäischen Ländern sowie Australien und den USA Ausbrüche der Affenpocken - in Österreich gab es bisher keinen Fall.