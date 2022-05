Nach Dortmund-Aus: So verhöhnen Fans Marco Rose

Dass Rose im vergangenen Jahr die „Fohlen“ per Ausstiegsklausel verließ und in Dortmund anheuerte, haben ihm die Fans nicht verziehen. „Marco Rose hatte uns getäuscht. Er hatte uns enttäuscht. Er entschied sich für die eigene Karriere und gegen das zuvor von Tausenden geglaubte gemeinsame Projekt. Er versprach einfach zu viel und lieferte zu wenig. Und er leitete damit auch die Krise maßgeblich ein, die uns in anderthalb schwierige Jahre geschickt hat und deren Scherben wir heute noch mühsam aufkehren“, schreibt das Gladbacher Fanprojekt.