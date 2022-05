Missbrauchsverdacht: Neue Leitung im Kindergarten

Weitere Konsequenzen sind aufgrund des Missbrauchsverdachts in einem Wiener Kindergarten gezogen worden. So wurde die Leiterin ihrer Aufgaben entbunden und ist nicht mehr im Dienst. Die Einrichtung steht nun unter neuer Leitung. Der Pädagoge, dem die Taten angelastet werden, wurde bereits - wie berichtet - in den Innendienst versetzt. Am Donnerstag wurde der mittlerweile vierte Verdachtsfall bekannt.