Eishockey-WM: Für die A-Gruppe ist das zu wenig!

Wer die Performance in den ersten drei Spielen gesehen hat, hat sich gegen Norwegen logischerweise mehr erhofft. Vor allem, dass Österreich in der Lage ist, eine solche Schnittpartie für sich zu entscheiden - was in den letzten Jahren viel zu selten gelang. Den ersten Matchball in Blickrichtung Klassenerhalt hat das Team damit vergeben, aber es warten zum Glück noch zwei weitere!