Maut-Forderung aus Italien nach Jahren - was tun?

Diese Maut-Nachforderungen reichen teilweise viele Jahre zurück, berichtet der ÖAMTC aus dem Alltag der Klub-Rechtsberatung, wo sich derzeit diesbezügliche Anfrage häufen. „Teilweise bis 2015. „Wir raten in den meisten Fällen trotzdem zur Zahlung, da in Italien solche Forderungen erst nach zehn Jahren verjähren“, so Klub-Juristin Verena Pronebner.