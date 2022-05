Plötzlich Blackout: Karten spielen im Dunkeln ...

Ausgestattet mit batteriebetriebenem Radio und Kurbel-Taschenlampe, wollen sie sich dem Selbsttest unterziehen - und spielen kurzerhand bei Kerzenschein Karten. Wer nun nicht auf die - zugegeben zweifelhafte - Expertise der beiden Chaoten Andi und Volte vertrauen will, der hat bald wieder die Chance, sich gesicherte Informationen von echten Experten zu holen: Das Land tourt durch alle Kärntner Bezirke, und der nächste Halt ist heute in einer Woche. Am Mittwoch, 25. Mai, geht die Info-Veranstaltung im Fuchspalast in St. Veit an der Glan über die Bühne.