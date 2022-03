Blackout-Kampagne: Wenn es plötzlich dunkel wird

Bereits mehrmals schrammte Europa nur knapp an einem Blackout vorbei. Doch was tun, wenn auch in Kärnten einmal für längere Zeit das Licht ausgeht? Diese und andere Fragen wurden Dienstag beim Auftakt der Roadshow des Landes „Tag X – Wenn der Blackout kommt“ in Ferlach von Fachleuten beantwortet.