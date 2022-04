Fellner: „Niemand muss Angst vor Blackout haben“

Wie wahrscheinlich ist so ein Szenario denn?

Die Frage lautet nicht, ob es ein Blackout geben wird, sondern wann! Das liegt daran, dass die europäischen Netze so eng verflochten sind. Laut militärischen Risikoabschätzungen ist ein Blackout sogar wahrscheinlicher als eine Pandemie – und in der befinden wir uns ja gerade!