Zehn Katzen aus viel zu kleinem Verschlag gerettet

Vor Ort konnten sich die Helfer selbst ein Bild der Zustände machen - und die waren laut deren Angaben „katastrophal“. „Müll und Kot überall, die Tiere hatten so gut wie keine Bewegungsfreiheit und waren allesamt unkastriert“, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Die Vierbeiner wurden in die Arche Noah nach Graz gebracht, jetzt müssen alle medizinisch versorgt und durchgecheckt werden.