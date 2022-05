uptraded: Tiroler starten Tinder für Kleidertausch

Mit einem „Tinder“ für den Kleiderschrank will das Tiroler Start-up uptraded dem verstaubten Tauschgeschäft neues Leben einhauchen. Das junge Unternehmen greift dabei auf das - für die Dating-App typische - „Swipe & Match“-Prinzip zurück: Ein gegenseitiges „Like“ erzeugt ein unverbindliches „Fit“ und damit die Grundlage zum Tausch, wie Gründerin Anna Greil erklärt. Der offizielle Startschuss für die App in Österreich und Deutschland erfolgt am 6. Juni.