Drohne über Tesla-Werk brachte Flugzeug in Gefahr

Die Exekutive wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich Drohnenpiloten mit der geltenden Rechtslage und eventuellen Einschränkungen beschäftigen sollten. Eine solche gebe auch bei der Tesla-Fabrik in Grünheide, da diese im Bereich der Kontrollzone des Flughafens stehe, in welcher Drohnenaufstiege ohne Genehmigung der zuständigen Flugsicherungsbehörde nur bis in eine Höhe von 50 Metern zugelassen sind.