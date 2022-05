Meeting Rekord von Dos Santos bei Diamond League

Der Brasilianer Alison dos Santos hat zum Auftakt der Diamond-League-Saison in Doha das Glanzlicht gesetzt. Der Olympia-Dritte legte den 400-m-Hürdenlauf in 47,24 Sekunden zurück und schaffte damit einen Meeting-Rekord. Dos Santos kam am Freitag bis auf eine halbe Sekunde an die persönliche Bestmarke (46,72) heran, die er bei besten Bedingungen bei Olympia in Tokio gelaufen war.