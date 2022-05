„Diese Wölfe haben keine Angst vor dem Menschen“

„Kühe, die in Gefahr sind, schreien so laut, das kann man nicht überhören!“, erzählt Jonas Oschlinger, dem eine Mutterkuhherde in Greifenburg gehört. Gegen 1.30 Uhr morgens wurde die Familie aus dem Schlaf gerissen. „Als wir auf der Koppel waren, die mit dreifachem Stacheldrahtzaun geschützt ist, war die Herde bereits von zwei Wölfen getrennt worden! Das kleinste Kalb befand sich ganz alleine abseits der Herde“, so Oschlinger. „Zehn Minuten später und das Kalb wäre tot gewesen!“ Er habe die beiden Wölfe selbst gesehen und das nur 50 Meter vom Haus entfernt.